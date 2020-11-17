Marmaris Belediyesi tarımsal gelişmeye önem veriyor

Marmaris Belediyesi tarımsal kalkınma ile ilgili adımlar atmaya devam ederken, daha önce kendi tarlasında yer fıstığı üretirken, şimdi de zeytin hasadı gerçekleştirdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da katıldığı hasatta toplanan zeytinlerden çıkarılacak yağ Marmaris’in tanıtımında kullanılacak.

Marmaris Belediyesi tarıma yönelik çalışmalarına hız verdi. Ekonomisi yüksek oranda turizme bağlı olan ilçenin kırsal mahallelerinde tarımsal faaliyetler gerçekleştirilen Marmaris Belediyesi, yer fıstığından sonra zeytin hasadını da yaptı. Hisarönü Mahallesi’nde belediyeye ait zeytinlikte gerçekleştirilen hasada Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Oktay’a Hisarönü Mahalle Muhtarı Ali Taştekin, Marmaris Tarım Kredi Kooperatifi (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz, kooperatif yöneticileri de eşlik etti.

"255 zeytin ağacı var"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin zeytin hasadı gerçekleştirdiği bahçede bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Oktay, Turgut Mahallesi’nde 19, Hisarönü Mahallesi’nde de 20 dönüm zeytinlik olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı; “Turgut’ta 98, Hisarönü 157 olmak üzere toplam 255 adet zeytin ağacı mevcut. Ancak bugüne kadar buralar bakımsızdı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile ilçemizde tüm ağaçlarımızı daha iyi bakım işlemleri yapılarak önümüzdeki yıllarda rekolteyi üst katlara çıkarmayı hedefliyoruz. Hisarönü’ndeki zeytinliğin etrafını çitle çevirip kontrol altına alacağız. Ayrıca artezyen kuyusu çalışması da devam ediyor. Sulaması da kendi arazimiz içerisinde gerçekleştireceğiz” Oktay, toplanan zeytinlerden yağ çıkarılacağını ve bu yağların da fuarlarda ve diğer etkinliklerde Marmaris’in tanıtımı için kullanılacağını da sözlerine ekledi.