YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris Belediyesi’nden dayanışma örneği

Marmaris Belediyesi’nden dayanışma örneği

İHA İHA
11.03.2024 11:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’da Marmaris Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere erzak yardımı yapıldı.

Marmaris Belediyesi hizmet sınırları içinde yer alan 25 mahallede dar gelirli oldukları muhtarlar tarafından tespit edilen veya belediyeden sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıttı.

Geçtiğimiz hafta sonu Armutalan, İçmeler, Beldibi, Turunç, Bozburun, Çamdibi, Çıldır, Hatipirimi, Kemeraltı, Sarıana, Siteler, Tepe, Adaköy, Bayır, Çamlı, Çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Yeşilbelde mahallelerinde yaşayan 3 bin kişiye erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların bir kısmı muhtarlıklar aracılığıyla yapılırken, bir kısmı da belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine teslim edildi.

Marmaris Belediyesi Ramazan ayı boyunca Erkan Işıksal Spor Tesisleri’nin yanında yer alan mutfaktan da günde 3 çeşit yemek dağıtımı yapacak. Ramazan ayı süresince her gün saat 17.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yemek dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar yemek kaplarıyla birlikte gelerek belediye aşçıları tarafından yapılan yemeklerden alabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyorEn uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor
Şarköy’de 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildiŞarköy’de 1 ton 150 litre el yapımı şarap ele geçirildi
Yarım asırlık mutluluklar bir araya geldiYarım asırlık mutluluklar bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 11 Mart Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:16
Öğle
13:22
İkindi
16:41
Akşam
19:17
Yatsı
20:31

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Mart Pazartesi

Datça eczanesi
Datca
Çarsi eczanesi
Fethiye
Pinar eczanesi
Marmaris
Karabiyik eczanesi
Milas
Mine eczanesi
Mentese
Sener eczanesi
Ula
Özcan eczanesi
Yatagan
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.