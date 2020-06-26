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Marmaris Belediyesi’nden deprem kitapçığı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi ‘Aile / Ev Deprem Hazırlık Kitapçığı’ hazırladı.

Marmaris Belediyesi’nden deprem kitapçığı

Marmaris Belediyesi ‘Aile / Ev Deprem Hazırlık Kitapçığı’ hazırladı. Olası bir depremin olumsuz sonuçlarını azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kitapçık, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmalıyız sorularının yanıtlarını içeriyor.
Marmaris Belediyesi bir rehber niteliğinde bir kitapçık hazırlayarak her ailenin depreme karşı ev içinde alabileceği tedbirleri ve doğru uygulamaları vatandaşlara sundu. Marmaris Belediyesi Başkan Danışmanı Afet Çalışmaları Uzmanı Selma Kılıç’ın danışmanlığında hazırlanan kitapçık belediyeden dağıtılmaya başlandı.
Kitapçıkta deprem öncesi hazırlık çalışmaları, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı, ilk yardım eğitiminin önemi gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca afet ve acil durumlar sonrasında yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar da yer alıyor. Muğla İl AFAD Müdürlüğü’ne bildirilen resmi toplanma alanları, geçici barınma alanları bilgileri veriliyor.
Çalışmayı değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ev içinde yaşayan tüm bireylerin katılımı ile aileleri ve evlerini deprem risklerinden korumayı amaçladıklarını ifade ederek “Kovid-19 salgını ile mücadele ederken bir yandan da olası bir deprem için çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü ilçemizin deprem riski taşıdığının farkındayız. Bu kitapçıkta her bireyin ev içinde alabileceği önlemleri basit bir dille anlattık. Çocuklarımız da dahil olmak üzere pratiklerle çözüme tüm ailemizi ortak etmeliyiz. Unutmayalım ki deprem değil tedbirsizlik öldürür” dedi.

Marmaris Belediyesi’nden deprem kitapçığı

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