Marmaris Belediyesi’nden eczanelere maske desteği

Marmaris Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz verilmesi için eczanelere ürettiği maskelerden dağıttı.

Korona virüsü salgını sonrasında maske stoklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle dezenfekte edilerek atölyeye dönüştürülen Kültür ve Sanatevi Uğur Mumcu Sanat Galerisi’nde üretilen maskeler, pazarların ardından eczanelere de dağıtılmaya başlandı. Belediye ekipleri eczaneleri tek tek gezerek gönüllü vatandaşlar ve terziler tarafından imal edilen maskeleri dağıttı. Maskeler vatandaşlar tarafından eczanelerden ücretsiz temin edilebilecek.

Çalışma hakkında bilgi veren Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, “Bildiğiniz gibi Kültür ve Sanatevi’nde maske imal etmeye başladık. Bu maskeleri eczanelere dağıtmaya başladık. Çünkü en çok maske talep edilen yerlerin başında eczaneler geliyor. Biz de bu yolla büyük ihtiyaç olan maskenin halka ulaşmasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

