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Marmaris Belediyesi’nden ekonomik destek

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıyla korona virüsü salgınından etkilenen işletmeler ve belediye kiracılarını, ekonomik açıdan rahatlatacak kararlar aldı.Korona virüsü nedeniyle en son toplantısını Mart ayında gerçekleştiren Marmaris Belediye Meclisi, olağanüstü toplantı için bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi’nden ekonomik destek

Marmaris Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıyla korona virüsü salgınından etkilenen işletmeler ve belediye kiracılarını, ekonomik açıdan rahatlatacak kararlar aldı.
Korona virüsü nedeniyle en son toplantısını Mart ayında gerçekleştiren Marmaris Belediye Meclisi, olağanüstü toplantı için bir araya geldi. Armutalan Kültür Merkezi’nde yapılan toplantı salgın önlemleri gereğince halka kapalı yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan toplantıda 2 gündem maddesi görüşüldü.
Katı atık bedeli ertelendi
Maddelerden ilki su aboneliği bulunan işletmelere yönelik oldu. Oy birliği ile kabul edilen maddeye göre salgın nedeniyle genelge gereği faaliyeti durdurulan berber, kuaför, restoran gibi işyerleri evsel katı atık ücretinden muaf tutuldu. Ayrıca su aboneliği bulunmayan mükelleflerin ödemesi gereken evsel katı atık ücretinin Mayıs’ta ödenecek ilk taksidinin Eylül’de tahsil edilmesine karar verildi. Belediye ayrıca MUSKİ tarafından Nisan-Mayıs ve Haziran ayları su faturasıyla birlikte tahsil edilen evsel katı atık ücretlerinin tahsili de üç ay süreyle ertelendi.
Kiracılar da unutulmadı
Meclis toplantısında belediye kiracılarını rahatlatacak kararlar alındı. Buna göre Marmaris Belediyesi’nin mülkiyetinde ve tasarrufunda faaliyet gösteren işyerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve borçların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan pandemi nedeniyle ekonomik faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunamayan kiracılardan da faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli alınmaması oy birliği ile karara bağlandı.

Marmaris Belediyesi’nden ekonomik destek

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