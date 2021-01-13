YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris Değirmenyanı’nda prefabrik ev tamamen yandı

Marmaris Değirmenyanı’nda prefabrik ev tamamen yandı

13.01.2021 22:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi.Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin evi elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin evi elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu. Olay yerine gelen İtfaiye ve Jandarma ekipleri yangına zamanında müdahale etmesine rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evdeki alevlerden sıçrayan kıvılcımlar elektrik direğine sıçradı.
Olay ile ilgili itfaiye ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:21
İkindi
15:57
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Aktar Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Fethiye’de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 1 tutuklama

Fethiye’de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 1 tutuklama

Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

Muğla'da "Sanal Üniversite Tanıtım Günleri" yapılacak

Muğla'da "Sanal Üniversite Tanıtım Günleri" yapılacak

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan koronavirüsü yendi

8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan koronavirüsü yendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.