Marmaris Devlet Hastanesi’nden eski başhekimine veda

Marmaris Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden ve Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Zafer Çelebi için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Başhekim Yardımcısı görevini icra ettiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Hastanesi’nde gördüğü tedavi sürecinde kansere yenik düşen 51 yaşındaki Op. Dr. Zafer Çelebi’nin kaybı büyük üzüntüye neden oldu. Ggörev yaptığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Hastanesi’nde yapılan törenin ardından, Marmaris Devlet Hastanesi’ne getirilen Op. Dr. Zafer Çelebi için eski görev yerinde de bir tören düzenlendi.

Marmaris Devlet Hastane bahçesinde yapılan saygı töreninde Op. Dr. Selim Mavili, meslektaşı için bir konuşma yaptı. Op. Dr. Zafer Çelebi’nin cenazesi Armutalan Mezarlığı’nda defnedildi.

