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Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı

31.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da destek veriyor

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oluyor.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla iki ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 9 helikopter ve 3 uçak yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris’te yangın söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan, Beyobası, Sazak Mahallesi'ne kadar ulaşan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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