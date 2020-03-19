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Marmaris Kalesi ve sokaklar dezenfekte edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında Marmaris’in en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Tarihi Kale bölgesi de yıkandıMarmaris Belediyesi, tüm dünyayı sarsan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında Marmaris’in en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Tarihi Kale bölgesi de yıkandı

Marmaris Belediyesi, tüm dünyayı sarsan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu temizlik kapsamın sokaklar yıkandı, resmi kurumlar, umumi tuvaletler, ATM’ler gibi çok sayıda insanın kullandığı alanlar özel karışımlar ile dezenfekte edildi.
Belediye ekipleri ilçenin tarihi ve turistik bölgesi olan tarihi Kale sokaklarını da hem yıkayarak hem de ilaçlayarak virüs mikroplarına karşı arındırma çalışması yaptı.
İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışması yürüten belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri parklar, ibadethaneler, kamusal alanlar, resmi kurumlar, umumi tuvaletler, Marvelos bisikletleri, ATM’ler gibi alan ve yerlerde ilaçlama yapıyor. Ekipler, caddelerde de yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ilçenin tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Marmaris Kalesi ve sokaklarını da dezenfekte etti. Yabancı turistlerin rağbet ettiği Tarihi Marmaris Kalesi’nin sokakları özel temizlik ürünleriyle yıkandı. Ayrıca ilaçlama işlemi de yapıldı.
Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, “Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. 130 metre uzunluğunda hortum ile tüm kale sokaklarını yıkadık. Bizler insan sağlığı için gerekli önemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte ortak mücadele ederek bu sorunu kolayca atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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