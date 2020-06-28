YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris Kaymakamı Aksoy; “Çok şükür can ve mal kaybımız yok”

Marmaris Kaymakamı Aksoy; “Çok şükür can ve mal kaybımız yok”

MUĞLA HABERLERİ  | 28.06.2020 23:24 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, depremin en çok hissedildiği mahallelerde incelemelerde bulundu.

Marmaris Kaymakamı Aksoy; “Çok şükür can ve mal kaybımız yok”

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, depremin en çok hissedildiği mahallelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Aksoy, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade etti.
Kaymakam Aksoy, deprem sonrasında İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ile birlikte depremin en çok hissedildiği Osmaniye ve Bayır Mahalleri’nde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarlarından son durum ile ilgili bilgi alan Kaymakam Aksoy, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Kaymakam Aksoy, “Deprem mahallelerimizde olduğu gibi Marmaris merkezde de oldukça şiddetli şekilde hissedildi. Depremden hemen sonra kısa süreli bir telaş yaşandı. Deprem dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu an itibariyle bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hayat normal akışına dönmüş durumda” dedi.
Depremin hissedildiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise deprem esnasında çok korktuklarını ifade ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Sabancı Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Artemis Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.