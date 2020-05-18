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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.05.2020 23:16 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yayınladığı mesajda ‘’Büyük Önder Atatürk’ün, Milli Mücadeleyi başlattığı, Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlangıcı olan bu anlamlı günün 101.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yayınladığı mesajda ‘’Büyük Önder Atatürk’ün, Milli Mücadeleyi başlattığı, Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlangıcı olan bu anlamlı günün 101. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz.’’ dedi
Ayrıca ‘’Yurdumuzun dört bir yandan işgal altına alındığı ve vatanın işgalci güçler tarafından taksim edildiği bir dönemde; 1919 yılında Samsun’dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bu kurtuluş ateşi ile milletimizin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderi çizilmiştir.
Vatanın kurtuluşu için başlatılan mücadelede Mustafa Kemal; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek bu yolda azim ve kararla ilerlemenin önemini vurgulamış, nihai kurtuluşun ancak bu şekilde sağlanacağını belirtmiştir. Böyle bir günün gençliğe atfedilmesi ve milli bayram olarak kutlanması ise oldukça anlamlıdır.19 Mayıs 1919, Atatürk’ün Türk milletine ve Türk gençliğine verdiği değerin ve güvenin sembolüdür. Atamızın Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yetişen Türk gençliğinin, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getireceğine ve bu güvene layık olacağına inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyor sevgilerimi sunuyorum ’’ sözleri ile kutladı.

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