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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Çanakkale Zaferi mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.03.2020 22:12 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, mesajda "Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu aziz milletimiz, atalarından aldığı güç ve cesaretle nice büyük zaferlere imza atmıştır.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Çanakkale Zaferi mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, mesajda "Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu aziz milletimiz, atalarından aldığı güç ve cesaretle nice büyük zaferlere imza atmıştır. Her biri insanlık, hak ve adalet dersleriyle dolu bu zaferlerden biri de bu yıl 105. Yılını kutladığımız Çanakkale Zaferidir. Bu zafer, aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Türk Milletinin bağımsızlığını ve bölünmezliğini dünyaya kabul ettiren, köklü Türk tarihinin şerefli sayfalarını dolduran en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadisedir.
Bugün bizlere düşen görev, bağımsızlığımızın simgesi, şanlı geçmişimizle aramızdaki bağı oluşturan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatarak bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kanlarını ve canlarını vatan uğruna seve seve feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

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