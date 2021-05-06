YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

06.05.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Datça yolu üzerinde Çetibeli mevkisinde oluşturulan Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı, sürücü ile yolculara uyarılarda bulundu.

1/

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Datça yolu üzerinde Çetibeli mevkisinde oluşturulan Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı, sürücü ile yolculara uyarılarda bulundu.
Marmaris-Muğla Karayolu'nun 21 'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda yapılan denetimleri İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy inceledi. Kaymakam Aksoy ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Murat Çam, ekiplerle birlikte tam kapanma genelgesine göre sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Jandarma ekipleri plaka ve kimlik sorgulaması yaptı. Kaymakam Aksoy, koronavirüs tedbirlerine uyulması için sürücü ve yolcuları uyardı. 2 saat süren denetim sonrası Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy açıklama yaptı. Denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirten Kaymakam Aksoy, "Jandarma kontrol noktasında yapılan denetimlerde şimdiye kadar bir sorun ile karşılaşılmadı. Sürücü ve yolcular gerekli izin belgeleriyle yola çıkmış. Yapılan denetimlerde çoğunluk Marmaris ve Datça ilçelerinde ikamet eden kişiler. Tam kapanma sürecinden verilerin maviye dönmesi için Marmarisliler çok daha duyarlı olmalıdır. Sizlerin vesilesiyle Marmarisliler'in Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında yakalanan 5 şüpheli adliyedeMuğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında yakalanan 5 şüpheli adliyede

Muğla Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.