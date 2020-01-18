YURTHABER
  4. Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

MUĞLA HABERLERİ  | 18.01.2020 01:44 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Futbol Turnuvasındda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.Marmaris Şehir stadında son kez yapılan Turnuvanın şampiyonu TurgutSpor , 2.

Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Futbol Turnuvasındda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.
Marmaris Şehir stadında son kez yapılan Turnuvanın şampiyonu TurgutSpor , 2. Takım Karasöğüt gençlik spor, 3.takım Selimiye Gençlik spor oldu. Marmaris Kaymakamlığı Muhtarlık Futbol Turnuvası kapsamın da yapılan 2 maç sonucu yarı final şampiyonu siyah beyaz forma giyen Turgutspor oldu.
Marmaris İlçe Gençlik Müdürlüğü turnuvaya katılan ilk üç takıma madalya ve kupa verdi. Şampiyonlar Kupalarını ve Madalyalarını Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket, Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen’in elinden aldılar.
Törende konuşan Kaymakam Aksoy, "Gayet centilmenlik içerisinde bir final oldu. Öncelikle tüm takımları kutluyorum. Turizm sezonu ilçemizde çok yoğun geçiyor. Turizmde görev alıyorlar ama kış aylarında bol vakitleri oluyor. Bu vakitlerini sporla değerlendirmeleri için bu turnuvayı düzenledik. Şuanda üzerinde bulunduğumuz saha da son kez maç yapıldı. İnşallah önümüzdeki sene kaymakamlık kupamızı yenilenmiş stadımızda yapacağız. Şimdiden yeni stadyumumuz Marmaris’imize hayırlı uğurlu olsun ’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti
Muğla’da meralarda hayvan otlatma ücretleri düşürüldüMuğla’da meralarda hayvan otlatma ücretleri düşürüldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Küçük Ökkeş’in karnesini öğretmeni evine getirdi

Küçük Ökkeş’in karnesini öğretmeni evine getirdi

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Gülistan Doku hakkında açıklama

Gülistan Doku hakkında açıklama

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Muğla Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Genek Eczanesi
Merkez
Cem Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milas’ta cinsel taciz iddiasına 1 tutuklama

Milas’ta cinsel taciz iddiasına 1 tutuklama

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.