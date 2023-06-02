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Marmaris Kültür Sanat Festivali başladı

02.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Marmaris Kültür Sanat festivalinin açılış galası dün gece gerçekleşti.

Marmaris Kültür Sanat Festivali başladı

Bugün saat 16.00 da Mustafa Alabora söyleşisi ile başlayacak olan festivale destek verenlere teşekkür plaketi sunuldu.

Her yıl Marmaris sınırları dahilindeki 14 antik kentten birini öne çıkarmayı hedefleyen MKSF, ikinci yılında odağına Amos Antik Kenti’ni alıyor. Tarım için çok elverişli olmayan bir coğrafyada, günümüzde hâlâ geçerli ve çevreye duyarlı yöntemleri kullanarak elde ettikleri zengin ürünler sayesinde sanatla ilgili bir talebin yükseldiği kültürel bir gelişimi de sağlayan kentten ilham alan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023’ün teması, “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” olarak belirlendi.

Yaklaşık 30 kişilik bir gönüllü festival komitesi tarafından hazırlanan “Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganı ile yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin galasında canlı klasik müzik konserleri eşliğinde destek veren kurumlara teşekkür plaketleri sunuldu.

Aralarında Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) ‘unda olduğu sponsorlara teşekkür plaketi sunum töreni ve galası ,Marmaris belediye başkanı Mehmet Oktay, yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş ve Ali Zağlı, Marmaris ilçe kurum müdür ve idarecilerinin ve festival komitesinin de katılımı ile sponsor firmalardan birine ait işletmenin bahçesinde gerçekleşti.
MAKSAD ( Marmaris Kültür Sanat Derneği) ve Marmaris Belediyesi iş birliği ile hazırlanan festival bugün ünlü sanatçı Mustafa Alabora’nın saat 16.00 ‘da söyleşi etkinliği ile Armutalan Kültür merkezinde başlayacak.

Marmaris Kültür Sanat festivali koordinatörü Derya Ön ‘’ Çok uzun uğraşlar verilmiş bir festival, ana paydaşlarımıza teşekkür etmek için burada bulunuyoruz. Sponsorlarımızın maddi destekleri ile dünya çapında ünlü sanatçılarımızı burada ağırlayacağız. Festivalimizin ilk günü yani Cuma saat 16.00 da Armutalan Kültür Merkezinde festivalimizi anlatacağımız kısa bir açılış törenimiz var ardından Mustafa Alabora hatıralarını, tecrübelerini paylaşacağı bir söyleşi yapacak. Sonrasında saat 21.00’de Muğla Büyükşehir Orkestrasının ücretsiz bir konseri olacak ‘’ diyerek herkesi davet etti.

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