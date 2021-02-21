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Marmaris mahalle mahalle, sokak sokak denetleniyor

21.02.2021 19:54 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesi genelinde kısıtlama denetimleri yapıldı.Korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında alınan hafta sonları ve hafta içi 21.00 dan sonrası olan kısıtlama saatlerinde kontroller arttırıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi genelinde kısıtlama denetimleri yapıldı.
Korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında alınan hafta sonları ve hafta içi 21.00 dan sonrası olan kısıtlama saatlerinde kontroller arttırıldı. Marmaris Tepe, İçmeler, Armutalan, Beldibi, Atatürk meydanı ve yoğun sokaklar Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından denetlenmeye devam ediyor. Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, Datça yolu, Muğla, Marmaris karayolu üzerinde denetimler yaparak vatandaşlara maske, izin belgesi kontrolleri yaptılar. Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyenin önemi anlatıldı.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de , Hisarönü, Orhaniye, Turunç, Bozburun, Söğüt, Çamlı, Selimiye mahallelerinde sahillerde, orman içlerinde ve karayolunda denetimler yaptı. Ekipler, araçları durdurup belge kontrolü yaparak Kovid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme yaptı. Marmaris’te yapılan şok denetimlerde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 41, Bölge Trafik Denetleme ekipleri 3 olmak üzere toplamda 48 vatandaşa maske, kısıtlama ihlali, ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

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