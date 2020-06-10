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Marmaris plajlarında sosyal mesafe var, maske yok

MUĞLA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde deniz sezonun açılması ile plajlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken, bazı vatandaşların ise maske takmadıkları görüldü.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin normalleşme aşamasına gelmesinin ardından 1 Hazirandan itibaren plajlar ve sahiller açılmıştı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde deniz sezonun açılması ile plajlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken, bazı vatandaşların ise maske takmadıkları görüldü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin normalleşme aşamasına gelmesinin ardından 1 Hazirandan itibaren plajlar ve sahiller açılmıştı. Türkiye’nin gözde turistik merkezlerinden olan Marmaris’te Kovid-19 pandemisinin ardından yeni normalleşme sürecinde deniz sezonu açıldı. Denize girmek için plajlara akın eden vatandaşların plajın halka açık bölümlerinde sosyal mesafe kurallarına uydukları görülürken, maske kuralına ise uymadıkları gözlendi. Henüz turizm sezonunun tam anlamıyla başlamaması nedeniyle çok yoğun olmayan ve düzenlemelerin devam ettiği Marmaris Plajlarında voleybol oynayanlar, güneşlenenlerin maske takmadıkları görüldü. Özel işletmelere ait olan plajlarda ise maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi, plaja girerken ateşleri ölçülerek alındı.
Muğla ilinde maske takma zorunluğuna dair broşürler dağıtılıp idari para cezaları verileceği bildirilmesi ve polislerin sık sık uyarmaları da vatandaşları caydırmadı.

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