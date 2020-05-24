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Marmaris polisi sokağa çıkan yaşlılara su dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

Marmaris’te yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma izinlerini parklarda ve sahilde vakit geçirerek değerlendirdi.

Marmaris’te yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma izinlerini parklarda ve sahilde vakit geçirerek değerlendirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı vatandaşların bayramını kutladı ve su dağıttı.
Bayramın birinci günü rüzgarlı ve hava sıcaklığının mevsim normalinde olduğu ilçe merkezinde dükkanların ve işletmelerin kapalı olması vatandaşları sahil yürüyüş yolu ve plajlara getirdi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, Atatürk Caddesinden Siteler Mahallesi’ne kadar uzanan sahil yolunda yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ve banklarda oturarak deniz manzarasının keyfi çıkardı. Maske takıp sosyal mesafeyi korudukları görünen kişiler, çiçekler ve deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Dükkanların ve büfelerin kapalı olması sebebi ile alışveriş yapamayan vatandaşlar Polislerin dağıttıkları suya çok mutlu oldular ‘’ her yer kapalı Allah razı olsun düşündükleri için , yanımızda taşımak ağırlık oluyordu çok güzel düşünülmüş’’ dediler. Polisler 65 yaş üstü bir vatandaşın sıcaktan bunalan köpeğine de elleri ile su içirdiler.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görevliler ve Emniyet güçleri dışında dolaşan vatandaş olmadı.

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