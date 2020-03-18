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Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici süre durduruldu

MUĞLA HABERLERİ  | 18.03.2020 19:38 | Son Güncelleme

Marmaris’ten Yunanistan’ın Rodos Adası’na haftanın iki günü yapılan feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.Yunanistan’ın Korona virüs kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası’ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurulduğu bildirildi.Marmaris Deniz sınır kapısının açık ve faaliyetine devam ettiği bildirildi.

Marmaris’ten Yunanistan’ın Rodos Adası’na haftanın iki günü yapılan feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.
Yunanistan’ın Korona virüs kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası’ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurulduğu bildirildi.
Marmaris Deniz sınır kapısının açık ve faaliyetine devam ettiği bildirildi. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzde ki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği ve kargo taşımacılığının devam ettiği öğrenildi.

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