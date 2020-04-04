Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği ve Marmaris Kent Konseyinden gelmeyin çağrısı

Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Olga Sezgin, yaptığı yazılı açıklama ile şehir dışından gelenlerin ilçeye alınmamasını istedi.

Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı ve Marmaris Kent Konseyi Yabancılar Meclis üyesi Olga Sezgin yaptığı yazılı açıklamada, “Bilginiz dâhilinde, bu günlerde İstanbul, İzmir, Ankara; Bursa, Konya gibi; Türkiye’nin değişik illerden Marmaris’e akın akın insanlar gelmektedir. Gerek Marmaris sokaklarında gezen, gerek Çetibeli Mevkide Jandarma Karakolun önünde biriken onlarca araç yabancı plakalı olup Marmaris’e giriş yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Akabinde Marmaris’e gelen misafirler hijyen kurallarına uymadan ve sosyal mesafeyi korumadan gayet rahat Marmaris sokaklarında gezip, marketlere ve dükkanlara kalabalık bir şekilde girmekte ve Pazar yerleri dolaşmaktadırlar. Gelen bu insanlar kesinlikle karantina kurallarına uymuyor; kiralık evlere ve akrabaların evlerine yerleşerek hem kalabalık gruplar halinde yaşamaktadırlar hem de aynı şekilde dışarıda dolaşmaktadırlar. Bütün bu ihlaller, Covid - 19 salgın ihtimalini yükselterek, Marmaris’te sürekli ikamet eden insanların sağlık ve hayatlarını tehdit etmektedir. Bu konuyla ilgili; Marmaris’te Corona virüsün yayılmasını önlemek amaçlı mevcut tedbirlere ilaveten aşağıda önerilen ekstra önlemler almanızı rica ediyoruz. Türkiye’nin diğer illerinden Muğla / Marmaris’e karayolu üzerinden yabancı plakalı araçların girişini geçici olarak kısıtlamak.

Marmaris’in girişinde kimlik kontrolü yapmak ve giriş iznini sadece Marmaris’te ( ve çevre köylerde) daimi ikameti olan vatandaşlara vermek. Otelleri ve Apart Otellerde konaklayan insanları kontrol etmek. Karantina süresince ev sahiplerine evlerini; diğer illerden gelen vatandaşlara kiraya vermeleri konusunda yasak getirmek. Marketler ve mağazalarda aynı zaman dilimi içerisinde bulunan insan sayısını kontrol etmek”dedi.

-Marmaris’in Turistik Mahalle muhtarları da sosyal medyadan sürekli duyuru yapıyor

Marmaris’e bağlı turistik kırsal Bozburun, Orhaniye, Selimiye ve Söğüt Mahallesi’nin muhtarları sosyal medyadan “Gelmeyin” uyarıları yaptı. ‘’Hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız kapasiteleri ancak bize göre gelmeyin bizleri de tehlikeye atmayın’’ dedi. Marmaris ve kırsal turistik 13 mahallesinde yaklaşık 5 bin yazlık olduğu kaydedildi. Yazlıkçıların çoğu İstanbul’dan gelerek havası daha temiz doğası daha güzel diyerek ilçeye giriş yapıyor. 14 gün evlerinde karantina süreçleri muhtarlar ve kolluk kuvvetleri tarafından denetleniyor.



