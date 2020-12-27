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Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi hizmete giriyor

MUĞLA HABERLERİ  | 27.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

Marmaris ve Datça ilçelerindeki vatandaşlara hizmet verecek olan Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak.

Marmaris ve Datça ilçelerindeki vatandaşlara hizmet verecek olan Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak. Marmaris ve Datça ilçesindeki vatandaşlara hizmet verecek olan Marmaris Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak.
İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek, sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada sunulacağı Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi’nde açılış çalışmaları hızla devam ediyor.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy ve Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi’nde hizmet verecek olan ve tadilat çalışmaları süren Sosyal Hizmet Merkezi’nde incelemelerde bulundular. İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Marmaris Sosyal Hizmet Merkezinin faaliyetlerine başlamasıyla bölgede yaşayan vatandaşlara hizmetlerin daha hızlı ve aktif olarak ulaştırılacağını, erişilebilirliğe ve ulaşılabilirliğe uygun olarak hizmetin yerinde yapılacağını ifade etti.

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