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Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müracaat numaralarına yenileri eklendi

MUĞLA HABERLERİ  | 05.04.2020 20:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınının iletişim telefonları taleplere yeterli gelmeyince yeni bir santral hattı ve telefon numarası aldı.Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar vakfı arayıp görevlilere ihtiyaçlarını daha hızlı bildirip destek taleplerini iletebilecek.

Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müracaat numaralarına yenileri eklendi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınının iletişim telefonları taleplere yeterli gelmeyince yeni bir santral hattı ve telefon numarası aldı.
Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar vakfı arayıp görevlilere ihtiyaçlarını daha hızlı bildirip destek taleplerini iletebilecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlar www.marmaris.gov.tr adresinden de form doldurarak neye ihtiyaçları olduğunu belirtebilecek.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un yayınladığı duyuruda;
‘’Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda; salgının yayılımının en aza indirilmesi, salgın ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatlar internet ve 02524121541 (pbx) numaralı telefon hattı üzerinden yapılacak, başvuru sonucu tarafınıza e-posta ya da sms yolu ile bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’ denildi.

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Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Alinda Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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