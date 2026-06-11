Marmaris'te 500 milyon dolarlık şov! Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Türkiye'ye geldi

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City'nin sahibi olan Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ın ultra lüks süper yatı 'A+', rotasını Türkiye'ye çevirdi. Dünyanın en pahalı ve ihtişamlı deniz araçlarından biri olarak gösterilen mega yatın Marmaris ziyareti, bölgede büyük yankı uyandırdı.

149 METRELİK YÜZEN SARAY MARMARİS'TE

Tam 149 metre uzunluğuyla adeta yüzen bir sarayı andıran ve dünyanın en büyük mega yatları arasında yer alan 'A+', Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'e demir attı. Yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen devasa yat, körfeze giriş yaptığı andan itibaren ihtişamıyla tüm dikkatleri üzerine çekti ve görenleri büyüledi.

YAKIT VE ERZAK FATURASI 30 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Yüzen sarayın Marmaris limanındaki lojistik operasyonunun büyüklüğü de yatın kendisi kadar dudak uçuklattı. Devasa yatın dev depolarını doldurmak amacıyla karadan özel tankerlerle tam 540 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sadece yakıt ve temel erzak ikmali için yapılan harcamaların, Şeyh Mansur'un kasasından 30 milyon TL'den fazla bir ödemeyle karşılanacağı öğrenildi. Mega yatın Türkiye sularında ne kadar kalacağı ise henüz bilinmiyor.