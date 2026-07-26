Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında vites artırdı. Hücum hattının merkezine dünya çapında bir ismi kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara pozisyonu için çemberi daralttı. Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun listeki yerini korurken, gündemin üst sıralarına iki dünya yıldızı oturdu.

BRAHIM DIAZ İÇİN 30 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray, Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz için temaslarını sıklaştırdı. İspanyol devinin oyuncuyu satmaya sıcak bakabileceği sinyalini alması üzerine sarı-kırmızılı yönetim, 25-30 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedelini ödemeyi gözden çıkardı.

Transferdeki en kritik eşik ise oyuncunun kararı ve teknik heyetin raporu olacak. Real Madrid ile kontratının son yılına giren ve 2027 yazında serbest kalma ihtimali bulunan 26 yaşındaki futbolcu, önceliğini Madrid kampında kendisini kanıtlamak olarak belirledi. Sürecin, eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun vereceği rapora göre şekilleneceği aktarıldı. Mourinho'nun ayrılığa onay vermesi halinde Galatasaray, oyuncuyu ikna etmek için tüm kozlarını oynayacak. Şampiyonlar Ligi faktörünün yanı sıra kadroda Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızların bulunması sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

JAMAL MUSIALA FIRSATI TAKİP EDİLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin listesindeki bir diğer heyecan verici isim ise Bayern Münih'in genç süperstarı Jamal Musiala oldu. Önceliğini bonservisiyle kadroya katabileceği oyunculara veren Galatasaray, Alman devinde yaşanabilecek bir belirsizlik durumunda Musiala'nın kiralık ayrılma ihtimalini yakından takip ediyor.

10 numara, kanat ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabilen genç yetenek; dar alandaki yeteneği, kilit pasları ve adam eksiltme becerisiyle dikkat çekiyor. Bayern Münih'in kiralama formülüne yeşil ışık yakması halinde Galatasaray'ın bu transfer için de derhal devreye girebileceği ifade edildi.