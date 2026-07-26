SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Yeni sezon öncesi ofansif orta saha transferine kilitlenen Galatasaray, Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz ve Bayern Münih'in genç yeteneği Jamal Musiala için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların dev operasyonundaki tüm detaylar netleşti.

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı
Emre Şen

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında vites artırdı. Hücum hattının merkezine dünya çapında bir ismi kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara pozisyonu için çemberi daralttı. Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun listeki yerini korurken, gündemin üst sıralarına iki dünya yıldızı oturdu.

BRAHIM DIAZ İÇİN 30 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı 1

Galatasaray, Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz için temaslarını sıklaştırdı. İspanyol devinin oyuncuyu satmaya sıcak bakabileceği sinyalini alması üzerine sarı-kırmızılı yönetim, 25-30 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedelini ödemeyi gözden çıkardı.

Transferdeki en kritik eşik ise oyuncunun kararı ve teknik heyetin raporu olacak. Real Madrid ile kontratının son yılına giren ve 2027 yazında serbest kalma ihtimali bulunan 26 yaşındaki futbolcu, önceliğini Madrid kampında kendisini kanıtlamak olarak belirledi. Sürecin, eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun vereceği rapora göre şekilleneceği aktarıldı. Mourinho'nun ayrılığa onay vermesi halinde Galatasaray, oyuncuyu ikna etmek için tüm kozlarını oynayacak. Şampiyonlar Ligi faktörünün yanı sıra kadroda Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızların bulunması sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

JAMAL MUSIALA FIRSATI TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı 2

Sarı-kırmızılı yönetimin listesindeki bir diğer heyecan verici isim ise Bayern Münih'in genç süperstarı Jamal Musiala oldu. Önceliğini bonservisiyle kadroya katabileceği oyunculara veren Galatasaray, Alman devinde yaşanabilecek bir belirsizlik durumunda Musiala'nın kiralık ayrılma ihtimalini yakından takip ediyor.

10 numara, kanat ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabilen genç yetenek; dar alandaki yeteneği, kilit pasları ve adam eksiltme becerisiyle dikkat çekiyor. Bayern Münih'in kiralama formülüne yeşil ışık yakması halinde Galatasaray'ın bu transfer için de derhal devreye girebileceği ifade edildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler'e rakip oldu! PSG'den Atletico'ya imza attıArda Güler'e rakip oldu! PSG'den Atletico'ya imza attı
Arda Güler'den Jose Mourinho'ya flaş sözler!Arda Güler'den Jose Mourinho'ya flaş sözler!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray transfer haberleri son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.