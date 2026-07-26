Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde! Hamal için harekete geçildi

Kim Milyoner Olmak İster'i sunan Oktay Kaynarca bu sezon atv ekranında bir diziyle de boy gösterecek. Oktay Kaynarca’nın atv için çekeceği yeni dizi “Hamal”ın hazırlık çalışmaları başladı.

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ile Onur Kaynarca’nın üstlendiği KYN Yapım imzalı dizinin başrol kadın yıldızı sır gibi saklanıyordu. Yapılan görüşmeler sonrası Fahriye Evcen ile anlaşmaya varıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun süredir ekranda olmayan Fahriye Evcen Hayat rolünü canlandıracak.

HAMAL DİZİSİ KONUSU

Oktay Kaynarca’nın “Hamal Kemal” karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı dizi, çok güçlü bir intikam ve aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Eylül ayında sete çıkacak olan “Hamal” dizisini Mustafa Şevki Doğan yönetiyor, Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim yazıyor.