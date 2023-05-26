Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023'ün programı açıklandı

"Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla yola çıkan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin basın toplantısı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın katılımıyla 23 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Oktay, buradaki konuşmasında, "Festivalin Marmaris'te kalıcı olmasını, sürdürülebilir bir şekilde istikrarı yakalayan bir etkinlik olmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi iş birliğiyle 2-26 Haziran'da düzenlenecek festival, sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Festival kapsamında, Armutalan Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirecek açılış töreninin ardından, şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Marmaris Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Çok sayıda sanatçının konuk olacağı festival kapsamında, sergiler, söyleşiler, koro ve sokak konserleri gibi ücretli ve ücretsiz birçok etkinlik düzenlenecek.

MAKSAD ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle geçen yıl ilk kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF), dünya çapındaki sanatçıları, Marmarisli sanatseverlerle buluşturmayı ve yerel değerleri uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyor.

