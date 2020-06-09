Marmaris Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları Ağustos ayında start verecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü (Kovid-19) sebebi ile ertelenen yelken yarışları Ağustos ayından itibaren tekrar başlayacak.

Marmaris Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları 15-21 Ağustos tarihleri arasında Loryma Cup yarışı ile başlayacak. Toplamda 6 ayaktan oluşan Marmaris Yelkenli Kış Trofesi’nin son iki ayağı ise Kasım ve Aralık aylarında tamamlanarak kazananların ödülleri takdim edilecek.

Pandemi sonrası yapılacak planlamaya göre yarışlar, HDI Loryma Cup 15-21 Ağustos, Nurolbank Campus Cup 02-03-04 Ekim, 31. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası 24-30 Ekim, Mıyc Kış Trofesi 5.Ayak 21-22 Kasım,

Mıyc Kış Trofesi 6.Ayak ve Eureko BT Yıl Sonu Kupası 05-06 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

