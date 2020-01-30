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Marmaris yeni kimliği ile EMİTT’te

MUĞLA HABERLERİ  | 30.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 24.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) başladı. Marmaris Belediyesi fuarda doğa ve sürdürülebilirlik temalı yeni kurumsal kimliği ile yer aldı.
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyanat Fuarı EMİTT, İstanbul TÜYAP’ta kapılarını 24. kez açtı. Açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de katıldığı fuarda Marmaris Belediyesi ziyaretçilerini 112 metrekarelik stantta meslek odaları ve turizm işletmeleri ile birlikte ağırlıyor.
Her yıl 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan ve bu sene 94 ülkeden bin 201 katılımcının yer aldığı Emitt 2020’de Marmaris, doğa ve sürdürülebilirlik temalı yeni kurumsal kimliği ile yer aldı. Bu konseptte hazırlanan Marmaris standına ziyaretçiler de büyük ilgi gösterdi.
Fuarın ilk günüyle birlikte iç turizm potansiyelini artırmak ve 2020 sezonuyla ilgili rezervasyon çalışmalarını yapmak amacıyla havayolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin yanı sıra fuara gelen ziyaretçilere de Marmaris’in tanıtımı yapılmaya başlandı.
Odalarla güç birliği
Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Deniz Ticaret Odası, Su Sporları Kooperatifi ve oteller yer aldığı stantta Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaretçileri ağırlayan isimlerden biri oldu. Havayolu şirketi yöneticileri, seyahat firması temsilcileri, farklı belediyelerin başkanlarının da ziyaret ettiği Marmaris standının gördüğü ilgiden memnun olan Başkan Oktay, “Marmaris’in hem deniz turizmini hem de doğal güzelliklerini ve ekolojik özelliklerini de tanıtmak için EMİTT’te yer aldık. İzmir’deki Travel Turkey’de olduğu gibi yine meslek odaları ve sektör temsilcileri ile birlikte aynı stantta yer alarak Marmaris’in gücünü ve birlikteliğini gösterdik” diye konuştu.

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