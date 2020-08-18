Marmaris yolunda kaza: 4 yaralı

Muğla’nın Marmaris İlçesi Çetibeli Mahallesinde meydana gelen iki araçlı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 01 ACT 890 ve 48 N 1856 plakalı araçların karıştığı kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir vatandaşı bulunduğu ön koltuktan kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. İki araçta 5 kişinin bulunduğu 4 kişinin kendi imkanları ile araçtan çıktığı öğrenilirken, yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

