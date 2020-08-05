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Marmaris Zabıtası’ndan megafonla korona virüs uyarısı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi zabıtaları ellerinde megafonla plajları ve kalabalık caddeleri dolaşarak korona virüs uyarısında bulunuyor.

Marmaris Belediyesi zabıtaları ellerinde megafonla plajları ve kalabalık caddeleri dolaşarak korona virüs uyarısında bulunuyor. Ayrıca esnafı da gezerek önlemler noktasında dikkatli olmaya davet ediyor.
Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri korona virüse karşı esnafı ve vatandaşı bilgilendirmeye ve önlemlerin uygulanması noktasında uyarmaya devam ediyor. Korona virüs tehlikesinin yeniden artması nedeniyle Marmaris Belediyesi de önlemlerini arttırdı. Halk plajında sürekli maske ve sosyal mesafe denetimi yapan zabıta ekipleri işletmeleri de gezerek esnafı dikkatli olmaya davet etti.
Turizm hareketliliğinin başlamasıyla halk plajında megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunan zabıta ekipleri, yoğunluğun artmasıyla Yat Limanı, Sevgiyolu gibi alanlarda da uyarılar yapmaya başladı. Ekipler ayrıca esnafı gezerek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle restoran, kafe, mağaza, kuaför, berber gibi işletmeleri dolaşan zabıtalar, maske takılması, maskesiz müşteri alınmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatıyor.

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