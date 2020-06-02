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Marmaris’e uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli polisten kaçamadı

MUĞLA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Marmaris’e uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli polisten kaçamadı.

Marmaris’e uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli polisten kaçamadı. Polis kontrolünden kaçan bir araçta 500 gr uyuşturucu madde yakalandı.
01 Haziran gecesi saat 00.30 sularında rutin yapılan Polis uygulama kontrollerinden kaçan araç Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Turizm işi ile uğraşan M.C.K (41) ‘ya ait olan araçta yapılan incelemede arka koltuğun altına yapılan özel bölmelerde paketlenmiş halde uyuşturucu madde tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası plakası daha önce belirlenen bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren ekipler aracı takibe alarak kıskıvrak yakaladı. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan şahıs yaklaşık 10 kilometre kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı.
Marmaris Narkotik S.M.G amirliğine bağlı ekiplerin yaptıkları aramada aracın arka koltuklarının arka bölümüne özel yapılarak bölümlerde 500 Gr. Esrar ele geçirildi. Operasyonda M.C.K. (41) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Olay ve şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

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