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Marmaris’i kar değil, dolu beyaza bürüdü

MUĞLA HABERLERİ  | 08.12.2020 12:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte meydan gelen dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü.Dün akşam saatlerinde Marmaris’te etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte meydan gelen dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü.
Dün akşam saatlerinde Marmaris’te etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi’nde ise dolu yağışı etkili oldu. On dakika süren dolu yağışı ile birlikte sokaklar ve bahçeler beyaza büründü. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt ederken, bu duruma şaşırdı. Marmaris’te etkili olan yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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İmsak
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Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Genek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
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