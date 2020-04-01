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Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Muğla’dan Marmaris’e gelen karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin ateşini ölçerek şehir dışından gelenlerin nüfus bilgileri ve telefon numaralarını kayıt etti.Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktasında, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçeye girişte güvenlik önlemleri artırıldı.

Muğla’dan Marmaris’e gelen karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin ateşini ölçerek şehir dışından gelenlerin nüfus bilgileri ve telefon numaralarını kayıt etti.
Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktasında, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçeye girişte güvenlik önlemleri artırıldı. Marmaris ve İlçe Jandarma ekipleri ve İlçe Bölge Trafik Amirliği’ne bağlı trafik polisleri sürücüler ile yolcuları bilgilendirmede bulunarak ateş ölçerle kontrollerini gerçekleştirdi.
Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile geçişte en önemli kontrol noktası olan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol noktasında yaklaşık 15 dakikada 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
İl ve ilçe dışından gelen sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile cep telefon numaraları alındı. Jandarma ve polis ekipleri, “zorunlu olunmadığı sürece yolculuk yapmamalarını ve sosyal mesafeyi koruyarak hijyen kurallarına uymalarını” istedi. Jandarma ve polisin yaptıkları bilgilendirme ve uyarıları dinleyen sürücüler yanlarında bulundurdukları kolonyaları ve dezenfektan maddeleri gösterip ekiplere teşekkürler ettiler.
Aydın’dan gelen Naci Kılıç, “Yolda bir sürü denetimden geçtik ama çok memnunuz bizim sağlımız ve güvenliğimiz için, pazarcılık yapıyorum mecbur olmasam yola çıkmazdım’’ dedi.

"Ankara’da yaşıyorum. Bodrum’dan çıktık, dönmeden bir de Marmaris’i görelim dedik’’ diyerek rahat tavırlar sergileyen sürücüyü uyaran jandarma, ilk dönüş noktasından geri dönmesini belirtti.
Jandarma yetkilileri, “ Ülkemiz de genel olarak yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile ilçeye geliş yapan araç sayısında azalma yaşandı. Günlük binden fazla araç kontrol edilirken sayı yarı oranda düştü. Şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldükten sonra 14 gün karantina sürelerini uymalarını istiyoruz. Kimlik bilgileri ve cep telefon numaraları kayıt altına alınıyor.7 gün 24 saat aralıksız kontrollerimiz devam edecek” dedi.

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