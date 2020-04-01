Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Muğla’dan Marmaris’e gelen karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin ateşini ölçerek şehir dışından gelenlerin nüfus bilgileri ve telefon numaralarını kayıt etti.

Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktasında, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçeye girişte güvenlik önlemleri artırıldı. Marmaris ve İlçe Jandarma ekipleri ve İlçe Bölge Trafik Amirliği’ne bağlı trafik polisleri sürücüler ile yolcuları bilgilendirmede bulunarak ateş ölçerle kontrollerini gerçekleştirdi.

Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile geçişte en önemli kontrol noktası olan Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol noktasında yaklaşık 15 dakikada 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İl ve ilçe dışından gelen sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile cep telefon numaraları alındı. Jandarma ve polis ekipleri, “zorunlu olunmadığı sürece yolculuk yapmamalarını ve sosyal mesafeyi koruyarak hijyen kurallarına uymalarını” istedi. Jandarma ve polisin yaptıkları bilgilendirme ve uyarıları dinleyen sürücüler yanlarında bulundurdukları kolonyaları ve dezenfektan maddeleri gösterip ekiplere teşekkürler ettiler.

Aydın’dan gelen Naci Kılıç, “Yolda bir sürü denetimden geçtik ama çok memnunuz bizim sağlımız ve güvenliğimiz için, pazarcılık yapıyorum mecbur olmasam yola çıkmazdım’’ dedi.