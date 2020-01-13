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  4. Marmaris’in kaldırımları yeşeriyor

Marmaris’in kaldırımları yeşeriyor

MUĞLA HABERLERİ  | 13.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hedefimiz 2 bin ağacı toprakla buluşturmak” sloganıyla ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatan Marmaris Belediyesi, yollar ve kaldırımlarda ağaç dikimine başladı.Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, boş olan kaldırımlar ve yeni açılan yollarda ağaç dikimine başladı.

Marmaris’in kaldırımları yeşeriyor

Hedefimiz 2 bin ağacı toprakla buluşturmak” sloganıyla ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatan Marmaris Belediyesi, yollar ve kaldırımlarda ağaç dikimine başladı.
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, boş olan kaldırımlar ve yeni açılan yollarda ağaç dikimine başladı. Geçtiğimiz haftalarda kaldırımlara çukur açan ekibin hedefi 2000 ağacı toprakla buluşturmak.
İlk etapta Marmaris’in girişinden Atatürk Meydanı’na kadar olan bölgede kaldırımları, insanların geçişine de engel olunmayacak biçimde ağaçlandıran ekipler ilçenin ihtiyaç duyulan mahallelerinde de aynı çalışmayı yürütecek.
Daha yeşil bir Marmaris için başlatılan ağaçlandırma çalışmalarının Ulusal Egemenlik Caddesi’nin tamamında gerçekleştirildiğini söyleyen Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil, “Caddeye bölgenin endemik bitkisi olan ‘gravilla’ türü ağaç diktik. Bu ağaç ileride daha da büyüdüğünde her mevsim caddeyi yeşile büründürecek. Çalışmalarımız iç bölgelerde, diğer kaldırımlar ve parklarda devam etmektedir” dedi.

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