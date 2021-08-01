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Marmaris'in Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

01.08.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'in Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçede ormanlık alanlardaki söndürme çalışmasını sürdüren ekipler, Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Alevlerin Turunç Mahallesi'ne ilerlemesi üzerine yetkililer bölgedeki vatandaşları, otel çalışanlarını ve tatillerini geçirenleri uyardı.

Bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla mahalleden ayrıldı. Bazı tatilcilerin ise teknelerle ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan taksi botlarla bölgeden ayrıldığı görüldü.

Bölgeye sadece uzman ekiplerin girmesine izin veriliyor.

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yangın Muğla Marmaris

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