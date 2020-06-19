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Marmaris’in üreten kadınları kooperatif kuruyor

MUĞLA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde farklı meslek gruplarından üretici kadınlar bir araya gelerek kooperatif kuruyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde farklı meslek gruplarından üretici kadınlar bir araya gelerek kooperatif kuruyor. Evlerini atölyelere çevirmiş olan becerikli kadınlar yaptıkları ürünleri dijital ortamda pazarlıyor, birbirlerine ve en önemlisi de aile ekonomilerine destek oluyorlar.

Pandemi döneminde Turizm’den geçimini sağlayan ailelerine destek olmak için kollarını sıvayan Marmaris’te yaşayan üretici kadınların içinde evinde örgü ören de var, yaptıkları yemeklerin sınırları evlerini aşıp küçük restoranlar işletenler de var, seramik yapan, çantalar tasarlayan, organik gıdalar hazırlayanlar da var. Bu kadınlar bir araya gelerek hem üretimlerini geliştirmek hem de ekonomik anlamda aile bütçesine destek sağlamak için bir araya geldiler.
İstanbul’da turizm sektöründe çalışırken her şeyi bırakıp üç yıl önce Marmaris’e yerleşen Ebru Tural’ın öncülük ettiği kooperatif kurulumunda önce Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)’dan eğitimler almalarını sağlamış. Kuruluş evraklarını tamamlayan yaklaşık 20 kadından oluşacak olan kooperatifin üyeleri gerekli eğitimleri aldıktan sonra işlemlere başlayacaklarını belirttiler.
42 yaşındaki eski turizm işletmecisi yeni girişimci kadın Ebru Tural ‘’Pandemi döneminde turizmnde çalışan erkeklerin eşleri olan kadınlar olarak ev ekonomisine katkı sağlamak için kolllarımızı sıvadık, evlerimizde üretip dijital ortamda pazarladık ve güzel işler yaptık. Grubumuzda amigurimi, seramik, keçe, taş boyama yapan kadınlar, gıda sektöründe olanlar, profesyonel iş hayatından sıkılıp hobisini kazanca çevirenler de var. Amacımız Marmaris’te üreten kadınlara bir pazar oluşturup daha çok üretime sevk etmek ve ekonomik olarak güçlenip eğitimlerini tamamlamaları. İnşallah kurulduğumuzda kadınlarımız ve çocuklarımız için güzel seminerler veriyor olacağız ‘’ dedi.
48 yaşındaki 2 çocuk annesi Tuba Yılmaz 18 yıl önce eşinin işi vasıtası ile yerleştiği Marmaris’te 8 yıldır ev yemekleri yapan bir işletme sahibi olduğunu belirterek "Bizler üreten kadınlar olarak birleşip güçlenmek istedik bir birimize destek vermek istedik ne yapabiliriz diyerek bir araya geldik ve kuruluş aşamasında olduğumuz kooperatifi kurmaya karar verdik. Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği ve Ege Üniversitesi Tekstil bölümünde okudum. Çok büyük bir markanın danışmanlığını yaparken eşimin işi dolayısı ile Marmaris’e yerleştim. Çocuklarımı büyütürken ben de evime katkıda sağlamak istiyorum diyerek Mantı yapıp satmaya başladım. Sonra geliştirdim ve 8 yıl önce kendi işletmemi açtım, tedarikçim kadın, çalışanlarım kadın ve kadınların da başarılı olabileceğini biliyorum inanıyorum. Bu kooperatif ile daha çok kadına öncülük ve örnek olacağız’’ diyerek kurulacak olan kooperatifin çalışmalarının tüm hızı ile devam ettiğini belirtti.

Pandemi süreci olması nedeniyle toplantı kadın girişimci Tuba Yılmaz’ın sahibi olduğu bahçeli işletmede sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli yapıldı.

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