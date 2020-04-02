Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinin kadrolu moda tasarım öğretmenleri ile bir kursiyerler evlerinde ayırdıkları bir odayı iyice temizleyerek atölyeye çevirdiler ve maske üretimine başladılar.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi’nin kadrolu moda ve tasarım öğretmeni ile bir kursiyer maske üretmeye başladı. Evlerinde dezenfekte ettikleri odalarını atölyeye çevirdiler. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen malzemeleri alan üç öğretmen Temiz üniforma, maske ve eldivenlerini giyen öğretmenler, kendilerine ait dikiş makineleri ile maske üretmeye başladı. Malzemeleri dikiş makinesinde birleştirerek günde 80 ile 100 arasında maske üreten kadınlar, işleri bittiğinde odalarını dezenfekte ederek aile bireylerinin girmemesi için kilit altına alıyor.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Moda ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal, “Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerimizin çoğunluğu orta yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı mevcut olduğu için gönüllü maske yapım işini yapamıyorlar ama başka konularda destek oluyorlar. Ben, bir başka öğretmenimiz daha ve bir seçtiğimiz kursiyerimizle gelen malzemelerle maskeleri yapıyoruz. Eldivenlerle çalışmak biraz zorluyor ama elimizden geldiğince çok yapmaya çalışıyoruz. Günde 80-100 arası maske yapıyorum, alıştıkça daha fazla yapacağım. Bir maskesinin yapımı 1,5 veya 2 dakika sürüyor. Zor günlerde virüs salgınına karşı mücadele vermek için bizlerde gönül verdik ve gerçekten bu maskeleri kullanacak insanları düşündükçe huzur doluyorum” dedi.