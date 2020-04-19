YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmarisliler hafta sonu evde kaldı

Marmarisliler hafta sonu evde kaldı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Marmaris yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgının yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlama kararına uydu.Marmaris sokaklarında görevli Emniyet güçleri, sosyal destek grupları, belediye temizlik görevlileri ve ekmek satan fırıncılardan başka kimse yoktu.Marmaris ilçe Polis ve Jandarma ekipleri tüm sokaklar ve mahallelerde devriye gezip kısıtlama kararına uyulup uyulmadığını kontrol ettiler.

Marmaris yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgının yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlama kararına uydu.
Marmaris sokaklarında görevli Emniyet güçleri, sosyal destek grupları, belediye temizlik görevlileri ve ekmek satan fırıncılardan başka kimse yoktu.
Marmaris ilçe Polis ve Jandarma ekipleri tüm sokaklar ve mahallelerde devriye gezip kısıtlama kararına uyulup uyulmadığını kontrol ettiler. Geçtiğimiz haftalarda en çok ceza kesilen ilçe olan Marmaris bu hafta sonu sadece 3 vatandaşa ceza kesti.
Ekmek almak için pencerelerde ve evlerinin bahçelerinde bekleyen vatandaşlar "Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz, önce sağlığımızı düşünüyoruz" dediler. Tıpkı eski zamanlardaki sepete para koyup aşağı sarkıtan vatandaşlar da vardı.
70 yaşındaki Ayşe İpek Tuğcu ve 75 yaşındaki eşi Ahmet Tuğcu evlerinin penceresinden sipariş ettikleri ekmeği alırken yaptıkları açıklamada, "Bizim sağlığımız için gerekli bir önlem oldu bu sayede kendimizi sanata verdik" diyerek yaptıkları el işi ve ahşap hoparlörü gösterdiler. En çok alışveriş yapmayı özlediklerini söyleyen çift yetkililere teşekkür ettiklerini belirttiler.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve devriye ekipleri sokakları dolaşarak "Evde kaldığınız için teşekkür ederiz" diyerek Marmarislilere şarkıcı Sinan Akçıl’ın polisler için yazıp söylediği şarkıyı megafondan dinlettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDizideki aşk gerçek oldu!Dizideki aşk gerçek oldu!
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Gercüş’te yoksullar için mağaza açıldı

Gercüş’te yoksullar için mağaza açıldı

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

Muğla Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
13:11
İkindi
16:53
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

İdil Eczanesi
Merkez
Kafadar Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Menteşe’de gazeteler evlere dağıtılıyor

Menteşe’de gazeteler evlere dağıtılıyor

Ortaca PTT 65 yaş üstü emeklilerin maaşını evlerine götürüyor

Ortaca PTT 65 yaş üstü emeklilerin maaşını evlerine götürüyor

Güzelköy’de Ev Yangını

Güzelköy’de Ev Yangını

Fethiye Kayaköy’de İkinci Film

Fethiye Kayaköy’de İkinci Film

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.