Marmaris'te 13. MIYC Kış Trofesi 22-23 Ocak'ta yapılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesi körfezi ve açıklarında MIYC Kış Trofesi'nin 13'üncü kez yapılacağı bildirildi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 6 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 22-23 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Marmaris körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkencinin katılacağı belirtildi.
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