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Marmaris'te 142 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.11.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te 142 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 142 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda, can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları ve geri itilen lastik botlardaki 142 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 142 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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