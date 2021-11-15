Marmaris'te 142 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 142 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda, can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları ve geri itilen lastik botlardaki 142 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 142 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz