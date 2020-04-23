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Marmaris’te 23 Nisan kutlamaları

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında, çocuklar olmadan gerçekleştirildi.Tören Marmaris Atatürk Meydanında sabah saat 09.00 da gerçekleşti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı törende çelenk sunma merasiminden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için Bir dakikalık saygı duruşu ardından istiklal marşı okundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında, çocuklar olmadan gerçekleştirildi.
Tören Marmaris Atatürk Meydanında sabah saat 09.00 da gerçekleşti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı törende çelenk sunma merasiminden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için Bir dakikalık saygı duruşu ardından istiklal marşı okundu. Salgın dolayısıyla sosyal mesafe kuralları uyularak düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un gönderdiği Bayram mesajı tören sunucusu öğretmen tarafından okundu.
Tören sırasında çocuk marşları ve Marmaris’te okuyan bir öğrencinin şiiri megafondan verildi.
Marmaris ilçesinde bulunan okulların ilköğretim öğrencileri 23 Nisan mesajlarını öğretmenlerine öğretmenleri de İlçe milli eğitim müdürlüğüne teslim ettiler. Yüzlerce mesaj teker teker basılıp balonlara asıldı. Tören bitiminde Atatürk anıtının önünden mesajlı balonları gökyüzüne bıraktılar.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara güzel bir gelecek sunmak için çok çalışıyoruz. Önümüzde ki yıl sağlıkla coşkuyla kutlayacağız" dedi.
Gün içinde saat 13.00- 15.30 arasında ilçede ki tüm okullarda çocuk marşları çalınacak. Akşam 21.00 de yine ilçe merkezi ve mahallerindeki tüm okullarda İstiklal Marşı megafondan verilecek.

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İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
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