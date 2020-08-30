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Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı denizde, karada ve havada bayraklar ile kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 23:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.yıl dönümü Marmaris körfezinde yoğun bir katılım ile kutlandı.Büyük bir dalış teknesine Marmaris Belediyesi tarafından hazırlanan 20 metrelik "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun’’ ve İngilizce "30 August Victory Day" yazılı dev pankart asıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.yıl dönümü Marmaris körfezinde yoğun bir katılım ile kutlandı.
Büyük bir dalış teknesine Marmaris Belediyesi tarafından hazırlanan 20 metrelik "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun’’ ve İngilizce "30 August Victory Day" yazılı dev pankart asıldı. Tekne içine gençleri de alarak saat 17.00 de denize açıldı. Denizdeki tüm tekneler bayraklar ile donatıldı. Marmaris körfez içinden İçmeler’e kadar yol yapan teknede bulunan Atatürk tişörtlü gençler ellerinde bayrakları salladı. Başka tur tekneleri de büyük tekneyi takip ederek marşlara eşlik etti.
Su sporlarına bağlı jet skiler teknenin etrafında dolaşarak Türk bayrakları ile şov yaptı, tekne paraşütçüleri dev Türk bayraklarını havalandırdılar. Karada bulunan turistler el salladı kutlama etkinliklerine kırmızı havluları ile eşlik etti. Yol yapım çalışmasından dolayı kapalı olan Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı’ndan Atatürk heykelinin oraya kadar güzergahta aralarında Marmaris Belediye Başkanı ve yardımcılarının da bulunduğu yüzlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile yürüdü.
Tekneden yapılan anons ile 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından vatandaşlar dağıldı.
Pandemiye rağmen vatandaşlar yaklaşık 3 kilometrelik yolu yayan yürüdü. Gösteri esnasında sürekli sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda anonslar yapıldı.

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Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
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Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
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