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Marmaris’te 4 gündür kayıp adam için arama çalışmaları devam ediyor

02.01.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve 30 Aralıkta yakınları ile mantar toplamak için Balan Dağı’na gidip kaybolan İsa Çiftçi için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Marmaris’te 4 gündür kayıp adam için arama çalışmaları devam ediyor

Geçtiğimiz Cumartesi Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan Çıntar toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı’na çıkıp kaybolan İsa Çiftçi’nin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. İlk günden bu yana yapılan arama dördüncü gününde de arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Marmaris İlçe Jandarma, askeri komando, AFAD, SAR, AKUT, Mag Ame Sar, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel müdürlüğü Marmaris personeli ve bir çok gönüllü vatandaş sabahın ilk ışıkları ile Balan Dağı’nın sarp bölgesine geçti. Jandarma ve AFAD’ın koordine ettiği İsa Çiftçi’nin arama çalışmalarında önce bölgenin yapısı anlatılan 100’ den fazla kişi ile özel iz takip köpekleri görev yapıyor. Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Jandarma ekipleri şüpheli kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bilgisi edinildi.

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