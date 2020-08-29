Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu organizasyonlara katılımına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Kurul üyelerinin oy birliğiyle aldığı karara göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 10.00-20.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İlçede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit ve cenaze gibi toplu organizasyonlara katılması da kısıtlandı. Bu kriterlerdeki vatandaşlar, sadece anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze ve dayı gibi yakın akrabalarının etkinliklerine katılabilecek.

