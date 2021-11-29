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Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı

29.11.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saatte 55 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 55 kilometreyi bulan keşişlemede, adrenalin tutkunları rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfüyle çeşitli hareketler sergileyen sörfçüler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izledi.

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