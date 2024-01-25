Marmaris’te belediye çalışanlarına promosyon morali

Memur ve kadrolu işçiler 29.550 TL, Personel A.Ş. çalışanları 27.550 TL promosyon alacak.

Marmaris Belediyesi’nde çalışan memur, işçi ve şirket işçilerinin maaş promosyon ihalesi sonuçlandı. Açık arttırmayla yapılan ihalede memur ve kadrolu işçilerin promosyonunu kapsayan ihaleyi kişi başı 29.550 TL ile Halk Bankası kazandı. Personel A.Ş. çalışanları için yapılan ihaleyi ise 27.550 TL Yapı Kredi Bankası aldı.

İki banka ile 3 yılı kapsayan banka promosyonu sözleşmesi İçmeler Belediye Hizmet Binası’nda yapıldı. Sözleşmeye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Halk Bankası Müdürü Mustafa Çömez, Yapı ve Kredi Bankası Müdür Vekili Selda Türkler imza attı.

Personele toplamda 25 milyon liralık promosyon almasının sağlandığı sözleşmelerle ilgili konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağladık. Ekonomik dar boğazın yaşandığı bugünlerde personelimize önemli bir destek oluşturduk. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.

