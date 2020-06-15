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Marmaris’te boş arsalar temizleniyor

MUĞLA HABERLERİ  | 15.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan boş arazi ve arsaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Marmaris Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan boş arazi ve arsaların temizlenmesi için çalışma başlattı. Arsa sahiplerine tebligat gönderen belediye, temizlik çalışmalarının yapılması için vatandaşlara 15 gün süre tanıdı.
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hem görüntü kirliliği oluşturan hem de halk sağlığını tehdit eden merkezdeki boş arsaların temizlenmesi için arsa sahiplerine tebligatlar yollamaya başladı. Kabahatler Kanunu’nun 262. maddesine dayanarak gönderilen tebligatlarla arsa sahiplerinden çalı ve otlarla dolmuş arsalarını temizlemeleri, öte yandan kullanılmayan eşya, inşaat malzemesi, hurda gibi kötü görüntü oluşturan malzemeleri kaldırmaları istendi. Temizlik çalışmalarının yapılması için vatandaşlara 15 gün süre tanındı.
“Temizlik başladı”
Tebligatları alan duyarlı vatandaşlar söz konusu durumdaki arsalarını temizletmeye başladı. Zabıta yetkilileri vatandaşlardan; çalışmaların ardından daha güzel bir görünüme sahip olan boş arsaların temizliğin kalıcı olması için destek beklediklerini belirtti. Kabahatlar Kanunu’nun 262. maddesinde “boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi, hurda gibi çirkin görüntü oluşturacak eşyaların depolama alanı olarak kullanılması yasaktır” deniliyor.

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