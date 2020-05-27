YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te camiler ibadete hazır

Marmaris’te camiler ibadete hazır

MUĞLA HABERLERİ  | 27.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi, 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Marmaris Belediyesi, 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Salgın tehlikesinin azalıp, normalleşme sürecine girilince camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılmasına karar verildi.
Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındı.
Marmaris Belediyesi de yeniden ibadete açılacak olan camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmada camilerin bahçeleri, abdest alınan çeşmeleri, avluları, oturma bankları başta olmak üzere komple dezenfekte edildi. Ekipler rutin olarak dezenfekte çalışmasının gerçekleştirileceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Ordu’ya gölet atağı

Ordu’ya gölet atağı

Denizli yollarında çiçekler açacak

Denizli yollarında çiçekler açacak

Muğla Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:43
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:25
Yatsı
21:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Akkor Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muğla’da trafik kazası: 3 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.