Marmaris’te camiler ibadete hazır

Marmaris Belediyesi, 29 Mayıs’ta Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Salgın tehlikesinin azalıp, normalleşme sürecine girilince camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılmasına karar verildi.

Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındı.

Marmaris Belediyesi de yeniden ibadete açılacak olan camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmada camilerin bahçeleri, abdest alınan çeşmeleri, avluları, oturma bankları başta olmak üzere komple dezenfekte edildi. Ekipler rutin olarak dezenfekte çalışmasının gerçekleştirileceğini ifade etti.

