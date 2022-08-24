Marmaris'te cip safari aracı devrildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi.

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



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