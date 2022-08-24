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Marmaris'te cip safari aracı devrildi

24.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

Marmaris'te cip safari aracı devrildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi.

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Muğla Marmaris kaza

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