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Marmaris’te çobanlara kurt ve domuz korkusu sardı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.12.2020 09:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde hayvancılıkla uğraşan köylülere kurt ve domuz korkusu sardı.

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde hayvancılıkla uğraşan köylülere kurt ve domuz korkusu sardı. Köylüler özellikle yeni doğum yapmış kuzuları akşamları dışarda bırakmaktan korktuklarını belirttiler. Bu arada mevsim sıcaklıklarının normalin üzerinde olması sebebi ile erken çiçek açan ağaçlar gibi koyunların da kuzulama sezonuna erken girdiklerini belirttiler.
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı turistik Orhaniye Mahallesinde bir çiftçiye ait koyunlar kuzuladı. Normal zamanlarda koyunların Ocak ve Şubat aylarında kuzuladığını bu yıl geç gelen kış mevsimi dolayısıyla kuzuların erken kuzuladığını ileri süren Mediha Kocayiğit, "Bu mevsimde koyunlar kuzulayabilir ama tabi eskiye göre biraz erken kuzuladılar. Şimdi havalar daha da soğuyacak nasıl bakacağım ben bu kuzulara bilemiyorum. Geçimimi hayvancılıktan sağlıyorum bakmak zorundayım. Hayvanları akşamları ahıra alıyorum kurtlar gelip kapar diye korkuyorum" diyerek kurt ve domuzlardan korktuklarını söyledi.
Genelde bahar aylarında görmeye alışkın oldukları kuzuları aralık ayında gören vatandaşlarda bu mevsim de koyunların yavrulamasına şaşırdı.

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